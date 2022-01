KNVB wol kompetysjes amateurfuotbal folslein útspylje | Wer polsbantsjes yn Ljouwert

It Veiligheidsberaad, dat bestiet út 25 boargemasters, beprate moandeitejûn yn Utert de langetermynstrategy foar it coronabelied. Njonken de boargemasters binne ek minister Yesilgöz fan Justysje en Feiligens en soarchminister Kuipers derby.

De foarsitters fan de feiligensregio's wolle al langer dat der sjoen wurdt nei in fyzy foar de langetermyn as it giet om de omgong mei corona. Sy wolle derfoar soargje dat de maatskippij sa ynrjochte wurdt, dat it deistich libben wer normaal ferrint, nettsjinsteande coronabesmettingen. It coronatagongsbewiis kin dêrby in wichtige rol spylje, fine de boargemasters.

Net samar wer op slot

"Er bestaat geen enkele oplossing die alleen maar leuk is, maar we moeten vooruit", seit foarsitter fan it Veiligheidsberaad Hubert Bruls. "We kunnen niet helemaal niets doen, dat bestaat niet. Maar het land weer op slot draaien zou alleen nog op zeer kritieke momenten moeten gebeuren."