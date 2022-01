Fryslân skriuwt hast 9.500 besmettingen de wike | Studinteferieningen meie wer

In soad learlingen fine online gearkomsten net in hiel grut probleem, seit hy. "Mar oaren litte it wol oan har foarby gean en komme pas wer as it fysyk mei. De dûnsôfdieling hat foaral in flinke klap krigen. Want hoe dogge je online in dûnsles? Je kinne in soarte warming-up dwaan foar in skerm, mar je wolle it mei-inoar dwaan."

Troch de stipe fan it regear koe it sintrum de holle boppe wetter hâlde. No sit it Atrium 'wer in bytsje yn it normaal', sa't Van der Zweep it seit. Al is it noch wol mei mûlkapkes, in QR-koade-check en de basisregels.