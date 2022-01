Coronanijs 28 jannewaris: KNVB wol alle kompetysjes útspylje

De oanpassing fan de jildichheidsdoer fan it coronatagongsbewiis (CTB) wurdt útsteld. Minister Ernst Kuipers (Folkssûnens) skriuwt yn in brief oan de Twadde Keamer dat de wizigings pas nei 4 febrewaris yngean sille, omdat der yn de Keamer noch fragen libje oer de maatregel. Fan 1 febrewaris ôf soe de pas noch mar njoggen moannen jildich wêze nei in folsleine faksinaasje, om sa lyk te rinnen mei de rest fan Europa.

De Europeeske coronapas, wêrmei't Nederlanners reizgje kinne troch de Europeeske Uny, is fan 1 febrewaris ôf noch mar 270 dagen jildich. Je kinne ek in coronapas krije nei in trochmakke besmetting. De jildichheidsdoer fan sa'n coronabewiis giet nei seis moannen. No is dat noch in jier. De coronabewizen binne foarearst wer ûnbeheind jildich as ien in boosterprik krigen hat.

Op dit stuit binne coronapassen op basis fan in faksinaasje noch ûnbeheind jildich. Mar de effektiviteit fan coronafaksins nimme nei ferrin fan tiid ôf. De EU makket him dêr soargen oer, mei fanwege de besmetlikere omikronfariant. In boosterprik moat de ymmuniteit wer oppeppe, wêrnei't reizgje mei in coronapas wer mooglik is.