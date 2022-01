Fraksjefoarsitter GrienLinks Tytsjerksteradiel stapt op nei rebûlje oer kandidatelist

Scheepsma stiet net op de list, mar hie oanbean om in ûnferkiesber plak yn te nimmen en dêrmei de partij te stypjen. Dat is net gebeurd. Ofdielingsfoarsitter Dirk van der Wal seach dat net sitten. Hy fynt har wize fan opposysje fieren te fûl en fynt dat net passen by de partij.

"Unbehoarlik"

Yn in ledegearkomste op 11 desimber waard oer de kandidatelist foar de ferkiezingen praat. Dêrby gong it ek oer de eventuele posysje fan Scheepsma, dy't sels net oanwêzich wie by de gearkomste. "Ik fyn it ûnbehoarlik om ien te evaluearjen mei as doel om ien fan de list te hâlden", seit Scheepsma.

"Prosedureel binne der flaters makke, en kwa gedrach ek. Dat is foar my de reden om te sizzen dat ik net fierder wol."

Yn in ekstra ledegearkomste is úteinlik nochris praat oer de kandidatelist en besletten dat Scheepsma dêr net op komt.

Soad passy

Gebben gie der koart op yn by de riedsgearkomste fan tongersdei. "It sil foar de hiele ried in gemis wêze. Frou Scheepsma hie altyd in soad passy, en nettsjinsteande dat we it net altyd iens wiene, ha ik dat altyd tige wurdearre."

Pieter Vos is oansteld as ferfanger foar Scheepsma. Hy koe tongersdei fuortendaliks plaknimme yn de seal.