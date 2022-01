Plannen foar wensoarchkompleks foar demintens op Thabor-lokaasje Snits

It bedriuw soe dat wensoarchkompleks dan meitsje foar de lanlike soarchynstelling Het Gastenhuis. Dy organisaasje rjochtet him op de fersoarging foar jong- en âld-demintearjenden.

Ynwenjend pear

In 'Gastenhuis' wurdt laat troch in ynwenjend pear dat de soarch ferlient. Sy binne ek it earste oansprekpunt foar famylje fan de bewenners, de omjouwing, gemeente en oare soarchynstellingen.

Sa'n pear is ferantwurdlik foar har eigen fêstiging en wurdt stipe troch in fêst team fan meiwurkers. De hier fan in soarchappartemint is likernôch 850 euro yn 'e moanne.

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders yn Súdwest-Fryslân is posityf oer de plannen en stekt jild yn in helberheidsûndersyk.