W Series mei Beitske Visser slacht Nederlân dit jier oer

Ferline jier die de kompetysjes foar froulike autoracers wol mei yn it byprogramma fan de Forumule 1 yn Nederlân. It wie lang spannend oft Visser doe wol meidwaan koe, nei in hurde crash in pear wiken earder. In net folslein fitte Visser die dochs mei en einige úteinlik as tolfde.

Oare sirkwys

De organisaasje kiest no foar oare nije sirkwys, ûnder oare yn Barcelona en Miami. Yn dat lêste plak begjint it seizoen yn it wykein fan 6, 7 en 8 maaie.

De W Series is bedoeld om froulike koereurs de kâns te jaan om op te klimmen nei de Formule 1. Visser einige ferline jier as achtste yn it einklassemint fan de W Series. Dit jier sil se wer meidwaan.