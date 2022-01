Minder winkels en parkearplakken moat sintrum Drachten oantrekliker meitsje

Yn de sintrumfisy dy't woansdeitejûn presintearre waard op in webinar is sjoen nei problemen, kânsen en útdagingen. De ferliking is makke mei it Brabânske Oosterhout, dat in soartgelikens wenplak is en sintrum hat. Dêr hawwe se guon planne al útfierd dy't ek foar Drachten goed wurkje kinne soenen.

Der binne minder winkels en dy komme tichter opinoar te sitten. It sintrum krijt mear funksjes, lykas wenjen, rekreëarjen en wurkjen. Mear grien en in folle grutter ferskaat oan hoarekagelegenheden moatte it ta in gastfrij gebiet meitsje dêr't minsken graach komme en ferbliuwe.

Leechstân

De ynvestearringen fan de ôfrûne jierren hawwe negative trends net foarkomme kind en der stean winkels leech. En bygelyks online-winkeljen nimt earder ta as ôf. Yn de sintrumfisy stean ideeën foar in sintrum, dêr't net allinnich dingen kocht wurde. En dat allegearre yn in kompakter kearnwinkelgebiet yn it stik Suderbuert, Kaden, it Raadhúsplein, de Merk en de Noarderbuert

Winkels konsintrearje yn kompakter sintrum

It totale oerflak winkelflierren is grut foar in wenplak as Drachten. Fan de fyftichtûzen kante meters oan winkels stiet tolvetûzen leech. Yn de analyze fan buro Stadskracht, dat it ûndersyk dien hat, wurdt foarsteld om oan de rannen fan it sintrum winkels fuort te heljen en dat yn in kompakt sintrum in lykwichtiger oanbod komt. Dus net allinnich mar grutte ketens.