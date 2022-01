Reedrydteam Zaanlander betsjûget spyt nei útspraken oer Wüst en Coopmans

Hy seit dat er just enoarme wurdearring hat foar Coopmans en de wize wêrop't hy as bûnscoach syn wurk docht. "Daar zit geen twijfel. Het is nooit mijn bedoeling geweest deze onrust te veroorzaken. Dat is heel vervelend en spijt mij oprecht. Het geeft helaas niet de werkelijke situatie van dat moment weer. Daar veranderen we niks meer aan. Ik vind het vooral belangrijk om vanaf nu er een streep onder te zetten."

Sân deroer

Technysk direkteur Remy de Wit neamt de útspraken yn de dokumintêre "ongepast en ongewenst". "Na enkele intensieve gesprekken hier in het olympisch dorp hebben we de lucht kunnen klaren. Dit gaat niet weer gebeuren. Wat ons betreft is het nu: zand erover."

Sa tinkt Coopmans der ek oer: "Ik heb mijn hart gelucht, iedereen weet intussen wat ik van deze uitspraken vind. Klaar. Vanaf nu zijn alle ogen gericht op datgene waarvoor we hier in Peking zijn: keihard schaatsen en samen zo veel mogelijk medailles winnen."