ChristenUnie skorst riedslid Tytsjerksteradiel nei fertinking sedemisdriuw

It Iepenbier Ministearje befêstiget dat der op 21 desimber in man oanholden is yn de omkriten fan Rotterdam. De fertinking giet dus om de ferlieding fan in minderjierrige ta ûntucht, net om werklik ûntucht, seit it OM.

Fraksjefoarsitter ferbjustere

"De fraksje en it bestjoer fan de ChristenUnie yn Tytsjerksteradiel binne ferbjustere oer it nijs dat ús riedslid Edwin van E. ferfolge wurdt foar in sedemisdriuw", seit fraksjefoarsitter Douwe Hooijenga.