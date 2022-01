HEA! Yn de fuotspoaren fan Jolke

Wa ken him net, kroechbaas Jolke Nijenhuis fan kafee Spaltenbrêge yn Terwispel. Yn de simmer fan 2020 ferstoar de kleurrike kafee-eigener hommels. Dochter Gerdien Nijenhuis wist earst eins net wat se mei it kafee oanmoast. Sels wurket se yn de soarch en har man is hovenier. Mar dochs fersake it hoarekabloed him net: nei in flinke ferbouwing giet it kafee aanst wer iepen. Mei Gerdien achter de bar. En Jolke, dy is net fier fuort.