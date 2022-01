Lytse 200 fans sjogge SC Cambuur ferliezen fan Heracles Almelo

Nei de wedstriid wie der foaral blydskip dat der wer publyk by wie. "Dat was genieten", seit Michael Breij. "Het was nog wel vrij rustig, maar dat is logisch op een donderdagmiddag om 13.00 uur. Het is mooi dat ze er zijn, we gunnen het ze van harte. Wel jammer dat het stadion voorlopig maar voor een derde gevuld mag worden."

"Het voelde weer goed", seit Jamie Jacobs. "Nog niet zoveel als we gewend zijn, maar het is wel fijn. En er wordt enthousiast gereageerd als we iets goeds doen. Dat hebben we gemist."

Kontrakten

Breij is ien fan de spilers dy't in ôfrinnend kontrakt hat. De kâns is lykwols grut dat er takom seizoen wer yn it gielblau spilet. "Ik wil heel graag blijven. Bij Groningen heb ik een mindere tijd gehad, maar hier kom ik iedere dag met plezier."