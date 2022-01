Wat doet het Zuidergemaal met de ton van de provincie?

In totaal heeft de provincie 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het herstelwerk. Een van de grootste giften gaat naar het Zuidergemaal bij Nij Beets. Ze krijgen zo'n 136.000 euro.

Op het eerste gezicht lijkt er niet al te veel mis met het elektrische gemaal uit 1924. De zwarte machines glimmen in het ochtendlicht, en na enkele handelingen van technisch man Roel Lageveen draait het gevaarte zonder problemen voor het vaderlang weg.

Maar het monumentale gebouw heeft redelijk wat gebreken onder de motorkap. Zo is er sprake van betonrot, maar ook roest op moeilijk bereikbare plaatsen.

Voor sommige problemen is provisorisch een oplossing gevonden. Zo wordt een van de vacuümpompen vervangen door een feloranje stofzuiger. Lageveen is blij dat hiermee het gemaal nog steeds kan draaien, maar ideaal is anders.

Meer geld nodig

Afgelopen zomer hebben vrijwilligers de verschillende onderdelen onder het gemaal goed bekeken, en ze zijn tot de conclusie gekomen dat er voor zo'n drie ton moet worden opgeknapt. De kosten zijn hoog omdat er ook een stuk water drooggelegd moet worden om goed bij de buizen te kunnen komen.

Voorzitter Ubbo Elzinga heeft er echter vertrouwen in dat het geld voor elkaar komt. De subsidie van de provincie helpt veel, en geld levert vaak ook weer geld op.

Als alles rond komt, is de restauratie nu mooi op tijd. Want over twee jaar is het 100-jarige jubileum. En dat moet een groot feest worden.