Wat docht it Sudergemaal yn Nij Beets mei de ton fan de provinsje?

Yn totaal hat de provinsje 1,5 miljoen euro beskikber steld foar it werstelwurk. Ien fan de grutste jeften giet nei it Sudergemaal by Nij Beets. Sy krije sa'n 136.000 euro.



Op it earste gesicht liket der net al tefolle mis mei it elektryske gemaal út 1924. De swarte masines glimme yn it moarnsljocht, en nei inkele hannelingen fan technysk man Roel Lageveen draait it gefaarte sûnder problemen foar it heitelân wei.



Mar it monumintale gebou hat reedlik wat gebrekken ûnder de motorkape. Sa is der sprake fan betonrot, mar ek rust op dreech berikbere plakken.



Foar guon problemen is provisoarysk in oplossing fûn. Sa wurdt ien fan de fakuümpompen ferfongen troch in feloranje stofsûger. Lageveen is wiis dat hjirmei it gemaal noch hieltyd draaie kin, mar ideaal is oars.

Mear jild nedich

Ofrûne simmer hawwe frijwilligers de ferskate ûnderdielen ûnder it gemaal goed besjoen, en se binne ta de konklúzje kaam dat der foar sa'n trije ton opknapt wurde moat. De kosten binne heech om't der ek in stik wetter drûchlein wurde moat om goed by de buizen komme te kinnen.



Foarsitter Ubbo Elzinga hat der lykwols fertrouwen yn dat it jild foarinoar komt. De subsydzje fan de provinsje helpt in stik, en jild smyt faak ek wer jild op.



As alles rûn komt, is de restauraasje no moai op 'e tiid. Want oer twa jier is it 100-jierrich jubileum. En dat moat in grut feest wurde.