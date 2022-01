Klachten oer komplotteoryen: RUG wol gjin kolleezjes kritysk tinken fan Andringa mear

Lûdsoerlêst F-35

Andringa (57) is berne yn Ljouwert, opgroeid yn Beetstersweach, promovearre yn wiskunde en natuerwittenskippen en groepslieder Soundscape & Auditieve Cognitie. Hy stiet bekend as in baanbrekkend spesjalist op it mêd fan akoestyk, lûdswaarnimming en it effekt dêrfan op minsken. Yn dat ramt liet er him it ôfrûne jier kritysk út oer de gefolgen fan de lûdsoerlêst fan F-35-fleantugen op de Ljouwerter fleanbasis foar minsken en bisten.

Gjin trochsneed dosint

Andringa is seker gjin trochsneed dosint. Yn syn profyl neamt er himsels in 'ûnôfhinklike tinker'. As sadanich hat ek in reputaasje opboud ûnder syn studinten. Njonken kritisy binne der ek studinten dy't mei him weirinne en fine dat se in soad oan syn kolleezjes hân hawwe.

Nei oanlieding fan klachten fan studinten yn 2020 hat de universiteit de kolleezjes 'kritysk tinken' fan Andringa in skoft kritysk folge en besletten dat er dat fak net mear jaan mei. De universiteit folget ek de oare aktiviteiten fan Andringa kritysk en sil dêr yn de rin fan dit stúdzjejier in beslút oer nimme.

Antysemitisme en kakistokrasy

Wat Andringa troch de studinten dy't oer him klagen ferwiten wurdt is net mis. Der wurde wurden brûkt as 'antysemitisme' en ek it propagearjen fan ideeën oer 'kakistokrasy', in systeem wêrby't de skurken it foar it sizzen hawwe en dêr ek misbrûk fan meitsje.

Andringa is in folslein autonoom tinker. As eltsenien faksinaasjes en coronamaatregels bepleitet, dan past it hielendal by Andringa om dêr krityske fraachtekens by te setten dy praktyk ek yn it iepenbier te betwiveljen.

Mar neffens guon studinten soe Andringa hjir te fier yn gien wêze en harren syn miening oplizze. Dat lêste mei fansels net, want ek studinten moatte frij wêze om har eigen miening te foarmjen, ek as dy yngiet tsjin de miening fan de dosint.