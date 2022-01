Provinsje: soargen gemeenten oer streekrjochte trein Ljouwert-Grins ûnterjochte

Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel waarden ein ferline jier ferrast troch it foarnimmen fan de provinsje in streekrjochte trein tusken beide provinsjehaadstêden ride te litten. Sa'n direkte ferbining mei net ta skea gean fan de hjoeddeiske sneltreinen, sa stelden de Noardeast-Fryske gemeenten rjochting Deputearre Streaten.

Boppe-op it besteande oanbod

Neffens Deputearre Steaten is der sprake fan in 'ferkennend ûndersyk' nei de mooglikheid fan streekrjochte treinen. Doel is dat dy boppe-op it besteande oanbod komme fan twa sneltreinen en twa stoptreinen yn de oere tusken beide provinsjehaadstêden, beklamje Deputearre Steaten.

De provinsje wol fierders mei de gemeenten yn petear oer de hjoeddeiske sneltreinstops. De evaluaasje dêrfan wie útsteld. It giet dan oer twa sneltreinstops yn Feanwâlden en ien yn Bûtenpost. Mooglik moat dat oars.