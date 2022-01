Nederlânske en Dútske Waadeilannen stjoere brief nei ministearjes om gaswinning

De brief giet oer de foarnommen gaswinning benoarden Skiermûntseach en oare driigjende gaswinning yn en rûnom de Waadsee.

Neffens de boargemasters fan de acht eilannen is gaswinning yn striid mei de klimaatdoelen. Boppedat soe gaswinning unike natuergebieten yn sawol Nederlân as Dútslân bedriigje.

Gjin tastimming ferliene

De boargemasters fan de acht Waadeilannen fersykje de ministers gjin tastimming te ferlienen oan nije gaswinningsplannen yn en om de Waadsee en de Waadeilannen. "We moeten geen nieuwe plekken aanboren op zoek naar een oude bron van vervuilende energie", fine de boargemasters.

De Waadboargemasters sizze mei klam dat sy harren al in lang skoft ynsette foar duorsumens en foar it klimaat. De eilannen hawwe meardere duorsumensdoelstellingen en wurkje dêryn ek gear.

'Klap yn it gesicht'

"Een verdere uitbuiting van fossiele energiebronnen in deze huidige tijd leidt daarom niet alleen tot onbegrip, het voelt als een klap in het gezicht van alle partijen die hard werken om de gevolgen van CO2-verrijking te verminderen en een bijdrage te leveren aan CO2-reductie", is te lêzen yn de brief.

"Het bouwen van een booreiland vlakbij de Waddenzee en andere kwetsbare natuurgebieden brengt gevoelige ecosystemen én het bestaan van de mensen die hier wonen in gevaar. Dat gevaar schuilt overigens niet alleen in de exploitatie van dergelijke installaties, maar ook in mogelijke ongevallen met directe gevolgen voor natuur en milieu", sa skriuwe de boargemasters.