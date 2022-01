En et is veur elkeniene dudelik dat universiteiten in China verbunnen binnen an et poletieke regime daore. Ok wodde op de webziede van et centrum de sitewaosie in de Chinese perveensie Xinjiang goedpraot, wiels daor de Oeigoeren de meersten bin moslim - diskrimineerd en vervolgd wodden.



De Vri'je Universiteit kundigde veurige weke, nao al et gedoe, votdaolik an dat ze et geld dat ze kregen hadden van de Chinese Universiteit, weerommebetaelen zollen. Ze zatten ommes flink mit de sitewaosie in heur maege.

Vanzels, aj' jezels "Vri'je Universiteit" numen, dan kuj' kwaolik mit een goed geweten iene van jow ofdielings betaelen laoten deur Chinees geld. Geld dus uut een laand daor de vri'jhied nog niet zo goed regeld is; daor meensken flink diskrimeneerd wodden en daor de rechten van meensken niet arg in tel binnen. Dat weerommebetaelen van et geld moet trouwens nog al even daon wodden; an now toe is d'r nog niks overmaekt naor China.

Et veurgaonde reup bi'j mi'j al een tal vraogen op. Bin d'r nog meer geldstromen uut lanen daor et d'r mit de meenskerechten niet zo best veur staot? Bin d'r bi'jgelieks poletieke perti'jen die geld uut et buterlaand kriegen om een bepaolde ideologie mar deur te zetten?

Mar et gaot vanzels niet alliend mar om geld. De Nationaole Koördiater Terrorismebestrieding waorschouwt d'r veur dat onweenskelike buterlaanse inmenging in oons laand, makkelik leiden kan tot spannings binnen en tussen bevolkingsgroepen hiere; en ok dat et de integraosie van meensken die hierhenne kommen binnen, niet ienvooldiger maekt.

Mar de vraoge die et meerste bi'j mi'j hangen blift is: geft de Vri'je Universiteit ok al et geld an de Nederlaanse overhied weeromme dat ze de oflopen tientallen jaoren kregen hebben?

Want laowe eerlik wezen: is et niet wat beschaemend dat Nederlaand mit de vinger wist naor China? Nederlaand daor meensken mit een buterlaanse naeme bi'j de ofdieling Toeslaggen verschrikkelik behaandeld binnen? Nederlaand daor diezelde meensken deur rechters en zels de Raod van Staote ongeliek kregen en daordeur dik in de preblemen kwammen, en die jaoren laeter pas de eksuses kregen omreden ze onschuldig bliekten te wezen?

Nederlaand daor de belastingdienst meensken op een zwatte lieste zette vanwegen heur nationaoliteit of uterlik? Nederlaand dat uut grote dielen van de perveensie Grunningen et gas wegpompt het en de meensken die daor wonen mit de ingriepende gevolgen zitten laot?

Nederlaand die dezelde meensken beloofde de gaswinning halveren te zullen, mar die et now liekt verdubbelen te gaon? Nederlaand daor verschillende repotten van uutstot van stoffen die kaanker veroorzaeken jaorlenlaank misleidend weren?

Nederlaand daor over de kerosine die de - ok nog es zwaor subsidieerde -KLM in heur vliegtugen bruukt gien belasting betaeld wodt, wiels AOW-ers mit een klein autogien heur scheel betaelen an de pompe? En zo zo'k nog wel even deurgaon kunnen.

As in Nederlaand ooit es weer de Olympische Zoemerspeulen holen wodden is et de vraoge of de regering van China heur wel vertegenwoordigen lat naor oons laand; een laand ommes daor et recht bi'jtieden veer te zuken is.

Even veur de dudelikhied: dat China de Oeigoeren koeioneert is meer as verschrikkelik en daor moet flinke kritiek op leverd wodden. Mar laowe oons veural ok doende holen mit alderhaande misstanen in oons eigen laand.

Wi'j kun dan wel een klein laandtien wezen, de preblemen bin d'r niet minder groot omme. As et kammenet now es beginnen zol en losse eerst de preblemen in eigen laand es op dan zol dudelik maekt wodden kunnen waor een klein laand tóch groot in wezen kan."