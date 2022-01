Volt wurket oan in Fryske ôfdieling, mar docht noch net mei oan ferkiezingen

Twa Fryske leden binne frege om as in soarte ynterim-bestjoerders in team op te setten, ien fan har is regiofoarsitter Wilco Miedema.

"Wy wolle stadichoan begjinne en earst in team bouwe", seit Miedema. "Wy binne as Friezen net fuort fan it razen en roppen. Dat past ek by de wize fan polityk fan Volt." Mei it each op de langere termyn wol de ôfdieling mei in stabile basis úteinsette.

Noch net yn de gemeenteried

Dat betsjut ek dat Volt Fryslân noch net meidocht oan de gemeenteriedsferkiezingen yn maart. Dat is te koart dei en neffens Miedema wolle de Fryske Volt-leden ek de tiid brûke om earst de kat út de beam te sjen, in eigen lûd te finen en te ûndersykjen wêr't de partij ferbine kin mei oaren.

Sykjend

Spesifyk Fryske stânpunten binne der noch net: der moat earst in ôfdieling foar opset wurde om dêr oer te praten. "We zijn daar nog zoekende in. We vragen de leden met ons mee te denken: wat vinden wij nu? We bouwen een organisatie op, dat moeten we samen dragen", leit Aardema út.