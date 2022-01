Lilke reedrydbûnscoach Coopmans wol prate mei Jillert Anema

Ek Coopmans sels komt der net goed fan ôf. De bûnscoach wol yn Beijing om tafel mei Anema en syn assistint Arjan Samplonius en ek mei de efterfolgingsploech by de froulju, befêstiget in wurdfierder fan de KNSB berjochtjouwing fan De Telegraaf dêroer.

Gjin petear op lofthaven

It momint fan de fideosearje komt op in ûngelegen momint foar TeamNL. De sporters arrivearren tongersdei yn Sina foar de Olympyske Spelen, dy't nije wike freed begjinne. Coopmans en Anema giene direkt nei oankomst op de lofthaven noch net mei-inoar yn petear. Se sieten yn de oankomsthal in pear rigen byinoar wei, yn ôfwachting fan de koffers.

'Ik schrok ervan'

"Ik vind het onthutsend en weinig verheffend", sei Coopmans tsjin De Telegraaf oer de fideosearje. Coopmans kaam begjin desimber by wrâldbekerwedstriden yn Salt Lake City hurd te fallen. Dat momint sit ek yn de searje.

"Het leek een soort leedvermaak over mijn valpartij. Dat soort dingen kunnen echt niet, hè. Dit is niet volgens de olympische gedachte en de normen en waarden die we nastreven binnen TeamNL. Om eerlijk te zijn, ken ik Arjan Samplonius zo ook niet. Ik schrok ervan."

Ploege-efterfolging

Coopmans is net allinnich lilk oer opmerkingen dy't oer him geane, mar benammen ek oer wat der sein wurdt oer Wüst en har dielname oan de efterfolgingsploech (mei Schouten en Antoinette de Jong). Wüst soe yn Salt Lake City net hannele hawwe yn it teambelang en har ploechgenoaten net op de goede mominten yn de rêch treaun hawwe.

Oan de ein fan de ôflevering wurdt Schouten frege oft se tinkt dat it goed komt mei de ploege-efterfolging. "Dat ligt eraan wie de bondscoach selecteert", sei se dêrop, wêrmei't se liket te sizzen dat Wüst net yn it team moat.