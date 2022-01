Yn Fryslân noch gjin sprake fan 'testynfarkt' | In soad leanstipe weromfoardere

Sportferslachjouwer Andor Faber jout oan dat allinne de haadtribune iepen is. "Dat is de grutste tribune dêr't oars in pear tûzen man op kinne. No mei der in tredde sitte: dat is sa'n 1.000 man."

Net in soad supporters

Dat oantal sil lykwols net helle wurde. "Mei sa'n 100-200 man sil it wol ophâlde. Dizze wedstriid is sa tusken de middei ek net op it meast gaadlike tiidstip, dus it falt my noch net ôf. De fêste ploech âldere fans dy't ek altyd by de trainingen is, is no ek oanwêzich."

Dat der mar in tredde mei, dêr is Cambuur net wiis mei. "Daarmee schieten de clubs letterlijk niks op en stijgen de kosten voor het organiseren van een wedstrijd aanzienlijk zonder dat er extra inkomsten tegenover staan", ferklearre de klup earder. Ek moat Cambuur in soad supporters teloarstelle.

Neffens algemien direkteur Ard de Graaf is der wol oantoand mei de FieldLabs dat wedstriden op in feilige wize mei publyk kinne.