Nederlân kleuret foar alfde wike op rige donkerread, minste besmettingen yn Fryslân

De omikronfariant fan it coronafirus bliuwt him tige hurd fersprieden troch Europa, it tal besmettingen rint oeral bot op. Dat is tongersdei ek te sjen op de nije coronakaart fan de Europeeske sûnenstsjinst ECDC. Hast alle regio's steane dan op donkerread, it heechste warskôgingsnivo. Mooglik bliuwt in inkelde regio noch krekt in nivo leger stykjen, op read. It is noch nea bard dat alle streken op it heechst mooglike nivo stiene.