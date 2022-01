Muzikaal duo Marian en Marita út Haulerwyk krije beide in lintsje

It lintsje is foar in soad aktiviteiten dêr't se har foar ynsette lykas flechtlingewurk, de oanlis fan in Stellingwerfpad en it skriuwen fan in boek.

Muzikaal duo

Se meitsje ek muzyk út de midsiuwen. Dêrmei stean Marian en Marita op festivals. Se begeliede harsels mei in 'skalmei' en in akkordeon.

Marita Kruijswijk bespilet de skalmei, in soarte fan hobo. "Het instrument is lang geleden in de middeleeuwen is meegenomen uit het Midden Oosten door de mensen die kruistochten deden. Die ontdekten het daar. Toen werd het steeds populairder in Europa." Marian Nesse spilet de akkordeon. "We combineren het oude met het nieuwe."