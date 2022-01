Follybalsters fan VC Snits pleatse har foar kwartfinale yn de beker

Yn de achtste finale wienen de Snitser froulju yn trije sets klear mei har tsjinstanner. De earste set wûnen se noch op it nipperke (26-24). Dêrnei gie it better: de twadde set wie foar de thúsploech (25-17) en ek de tredde set gie nei de spylsters fan Snits (25-21).

Yn de kwartfinale fan de nasjonale follybalbeker wachtet Snits in útwedstriid tsjin Sliedrecht.

Sûnt assistint Henriëtte ter Steege de taken yn de winterstop oernaam hat fan Jeffrey Scharbaai, hat VC Snits gjin wedstiid mear ferlern.

It wie de earste wedstriid dêr't wer publyk by wêze mocht.