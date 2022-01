Wrâlderfgoedsintrum Lauwerseach wurdt definityf net heger as 16,5 meter

Ferskate natuerorganisaasjes lykas de Waadferiening, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland stapten yn de hjerst nei de rjochter, omdat it gebou earst wol 30 en letter 20 meter heech wurde soe. Neffens de natuerorganisaasjes soe sa'n hichte net goed passe by de Waadnatuer.

Ek grinzen oan it ljocht

Yn werklikheid sil it gebou no mar 13 meter heech wurde, omdat it boppe-op in steger boud wurdt. Dy hichte telt al mei. De Ried fan Steat hat ek grinzen steld oan it ljocht dat it gebou útstrielet.

It is de bedoeling dat it Wrâlderfgoedsintrum oer twa jier iepene wurde kin.