Seksuolooch Van Steijn wol breder perspektyf oer misstannen The Voice

As je dit probleem oplosse wolle, freget dat neffens Van Steijn om in breder perspektyf. Yn har praktyk wurket se gauris mei slachtoffers fan seksueel geweld en se docht ek relaasjeterapy mei manlju en froulju. It steurt har dat no dien wurdt of soe seksualiteit nea in rol spylje kinne op it wurk.

"Grensoverschrijdend gedrag moeten we niet tolereren, en dat leidt tot ellende. Dat even voorop", seit Van Steijn. "Maar er is natuurlijk heel vaak heel veel meer aan voorafgegaan."