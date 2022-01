Plan om mear personiel foar hoareka en toerisme op te lieden

Om it plan krêft by te setten, giene meardere belutsenen yn de betsjinning by it Hof van de Koning.

Ien fan dy persoanen wie deputearre Avine Fokkens: "Ik fyn it tige noflik! Het is hartstikke leuk om te doen. Het is hard werken. Ik heb ontzettend veel respect voor de mensen die dit dagelijks doen."

Betsjinjen is in fak

It tydlike 'nije personiel' fernimt direkt dat betsjinjen echt in fak is, want kofje en gerjochten komme soms telâne by de ferkearde tafel en de tafelnûmers wurde geregeld fergetten. Dochs komt úteinlik elke bestelling te plak.

Koning is dan ek tige wiis mei de ekstra besetting: "Natuurtalenten. Ik ben helemaal blij. Ik hoop eigenlijk dat ze blijven!" De lytse flaters binne ek net in grut probleem: "Er is altijd ruimte voor verbetering, maar dat geldt denk ik voor ons allemaal."