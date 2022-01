Nederlân komt wer fan 't slot, foar de artysten feroaret neat

Sjongeres Froukje Kits fan Ljouwert hopet ek gau wer op de planken te stean mei har band Boulevard. "Foar ús is no neat te dwaan. Kongressen en feesttinten binne noch hieltyd net iepen dus kin dat net." Op it stuit wurket se wer yn in kleansaak.

Puzel

Doe't dy fanwegen de lockdown ticht moast, wie se oan it wurk by de GGD om te helpen by de boosterkampanje. Se docht ek boekingen foar in produksjebedriuw. "It is hiel omslachtich allegear. We binne hieltyd oan it puzeljen fan wat wol en net kin. Guon foarstellingen spylje we twa kear op in jûn. Dy moatte no opsplitst wurde."

Foar nije produksjes is it dreger. "Der binne net folle kaarten ferkocht. Minsken doarden net, om't se eins net witte wêr't se op rekkenje koene. It is te dwaan, mar we witte noch hieltyd net wannear't de kaartferkeap no begjint te rinnen."