Eufory by de wetterfytsers; se ha de Alvestêdetocht folbrocht

Ek by Tobias Pieffers is de eufory grut. "Toen we net waren begonnen en de eerste tien kilometer hadden gedaan, heb ik me echt afgevraagd of dit wel zou gaan lukken. We hebben het onderschat en toch zijn we gefinisht, waanzinnig."

It waar wie net hiel noflik de lêste dagen, mar kâld ha se it net hân. "We moesten zo hard trappen, dus echt koud hebben we het niet gehad", seit Tobias Pieffers. "Nou gaan we eerst een warme douche of bad opzoeken en een warm bord eten."

Gastfrije Friezen

By de finish stie ek wat publyk "Zelfs de man waarbij we gisteren hebben geslapen. De Friese gastvrijheid is geweldig. We zijn erg gesteund."

Mei de aksje ha se jild ophelle foar it Wereld Natuurfonds om sa omtinken te freegjen foar de klimaatproblematyk.