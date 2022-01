Soad krityk fan Provinsjale Steaten op Enerzjyprogramma 2022-2025

Ferskate opposysjepartijen misse konkrete doelstellingen yn it programma. Fraksjefoarsitter Wiebo de Vries fan de ChristenUnie stelde dêrom oan it begjin fan de gearkomste sels foar om it Enerzjyyprogramma fan de aginda ôf te fieren. It mei dúdlik wêze: Wiebo de Vries is net entûsjast oer it programma.

"Ik ha it sels teloarstellend neamd. As je mei in programma komme en net sizze wêr't dat ta liede moat, dan fyn ik dat der wol wat ûntbrekt. It is net dúdlik hoe't we de aksjes behelje moatte. In aksje sûnder doel is in skipper sûnder stjoer."

Miste kâns

It late ta tsientallen moasjes. "It stik is net klear. Yn it stik wurdt oandacht bestege oan grien gas, mar ik lês net werom fan hoe, wat en wêrom. Nim sinne-enerzjy, yn Fryslân kin in fermogen fan 2.2 Gigawatt dellein wurde. Ast dêr tsien prosint fan realisearret, kinst krekt wat mear as 50.000 húshâldingen fan stroom foarsjen. Ik fyn it in miste kâns dat we net mei elkoar útsprekke kinne dat we foar in bepaald doel gean."

Der binne soargen oer de kapasiteit fan it elektrisiteitsnet. Neffens De Vries kin enerzjy opslein wurde, yn de foarm fan thúsbatterijen.