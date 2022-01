Stichting Cavia yn Bakkefean hat 450 kavia's yn de opfang. Troch corona namen in soad minsken in bargemot (kavia), mar se bringe se nei de opfang, omdat de bistjes dochs net yn de smaak falle. Gewoanwei is der nei de simmerfakânsje in pyk, mar no hâldt dy pyk al moannen oan. Frijwilligers ha it smoardrok mei de fersoarging.