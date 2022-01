Marijke Groenewoud beskieden foar Spelen: "Ik sjoch wol wat der út komt"

Wat is dyn earste oantinken oan de Olympyske Spelen?

"Dat is fan acht jier lyn. Ik tink dat dat de earste Spelen binne dy't ik meimakke haw en dat ik echt foar de telefyzje siet. Ik wit dat Jorrit (Bergsma, red.) dêr de 10 kilometer wûn. Dat wit ik noch. Mar fierder net in soad."

Hoe hast do dy Spelen eartiids belibbe? Wie dat echt in ding by jimme?

"Dat foel wol wat ta. Myn heit en mem sieten der wol altyd foar, dus as ik thús wie, siet ik der by. Mar it hie ek samar wêze kinnen dat ik bûten mei de freondinnen oan it boartsjen wie. It is net sa dat ik der plat foar siet op de bank."

Wêrom is it goud fan Jorrit dy by bleaun?

"Ik wit it net. Mar it is wol apart, ik sit no by him yn de ploech."

Hast it der noch mei him oer hân tafallich?

"Nee, dat net."