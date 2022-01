Musea wer iepen: "Super, dat it allegear wer nei it normale ta giet"

Op Skylge gie Museum 't Behouden Huys wer iepen, al spande dat der noch wol efkes om. "We hienen even in probleem mei it pinapparaat, mar dat hat 'm ek rêden en elkenien is wolkom", fertelt konservator Richard van der Veen.

It eilanner museum sit yn in wat oare posysje as de oare twa musea, want it krijt stipe fan de gemeente. "Wy binne in gemeentemuseum, en dat is fansels in oar ferhaal. Dat is ús gelok", seit Van der Veen.

It museum hat yn de tuskentiid net stilsitten, want der is hurd wurke oan in nije tentoanstelling oer it goudskip de Lutine. Dy tentoanstelling wurdt yn april iepene.