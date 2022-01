Riedslid Romke Postma (GB Dantumadiel) biedt ekskuzes oan foar Woudhof-kwestje

"Elkenien mocht ferwachtsje dat ik skerper west hie. It is folslein oan my foarby gien. Dat is sleau en unnoazel en hie oars moatten. Dêrom bied ik myn ekskuzes oan", sa seit Postma.

Postma waard ek beskuldige fan yntimidaasje oan it adres fan de plomfeehâlder dy 't neist De Woudhof wennet. Ek dêrfan bliek yn it rapport gjin bewiis foar.

Rapport lekt

Fan CDA-riedslid Sietse Hilverda waarden ek ekskuzes frege foar it net neilibjen fan de yntegriteitsgedrachskoade foar riedsleden, mar dy kamen der net. Hilverda hie neffens eigen sizzen al genôch dien troch meiwurking te ferlienen oan it BING-ûndersyk.

"Wolle jim dat ik hjir op myn knibbels foar jim delgean?" Syn partijgenoat Sietze Wijbenga gie dêr yn mei: "Hilverda hat al genôch utlein yn it rapport. Syn wurden wiene soms ûnhandich mar kamen wol út it hert."

Wijbenga stroffele mear oer it foartidich lekken fan it fertroulike BING-rapport rjochting de parse. "It lekken nei de parse is hast in gruttere skeining as de kwestje sels."

Boargemaster Agricola hat fan it lek oanjefte dien by de Ryksresjerzje. Op it stuit wurdt der ûndersyk dien.