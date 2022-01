Slim bedriuwsûngelok by wurksumheden op de Ofslútdyk

De helptsjinsten waarden rûnwei sânen alarmearre foar in persoan te wetter. De brânwacht fan Harns, Wytsmarsum en dûkers út Snits waarden ynset om help te ferlienen.



Ek ferskate ambulânses út Fryslân en Noard-Hollan kamen te plak foar earste help. Op de lokaasje fan it ûngelok wurdt mei ferskate pontons en graafmasines wurke oan de Ofslútdyk. Tsjûgen melde dat der mooglik in persoan yn it wetter fallen is.

Tastân slachtoffer ûnbekend

De plysje wol neat sizze oer wat der krekt oan de hân wie en wat de tastân fan it slachtoffer is, wol dat der sprake wie fan in bedriuwsûngelok.