Teäterdirekteur Titia Huisman: "Pas echt bliid as dy oardel meter der ôf kin"

De slutingstiid is lykwols net it grutste probleem, fynt Huisman, mar de oardelmeterregel wol. "Minsken moatte op oardel meter ôfstân sitte en dat betsjut dat we op 'e nij ûngefear 25 persint fan ús kapasiteit út nutsje kinne. Dat is echt in grut probleem, want dêr krijst it noait rendabel foar. Der binne ek artysten dy't sizze: foar sa'n bytsje minsken wol ik net spylje. Dus wy binne pas echt bliid as dy oardel meter der wer ôf kin."

Mei de oardelmeterregel kin it perfoarst net út, seit Huisman. "Foar De Koornbeurs betsjut dat dat we tusken de 86 en de 92 minsken ha kinne yn stee fan 425."

Mear kaarten ferkocht

Boppedat moatte der no ek minsken teloarsteld wurde, want der binne foar guon foarstellingen al folle mear kaarten ferkocht as dat der publyk by wêze mei. Dy foarstellingen wurde troch De Koornbeurs ferpleatst, annulearre of op 'e nij yn de ferkeap dien.