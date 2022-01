Doutzen Kroes hâldt foarearst op mei modellewurk

Kroes is dus foarearst opholden mei it modellewurk, mar der liket noch wol in iepening te wêzen foar merken dêr't Doutzen har wol mei identifisearje kin, al wurdt dat net konkreet sa sein.

Libben as in sneltrein

Yn it petear fertelt Kroes dat har drokke bestean as model troch de pandemy ta stilstân kaam. "Mijn leven was als een sneltrein. Die stopte niet en daar spring je ook niet zomaar vanaf. Ik dacht wel eens: wanneer stop ik met dit werk? Want alles houdt ook verband met elkaar."

De coronatiid wie foar har ek in soarte ynspiraasje. "De zelfreflectie, de reflecties die je met elkaar meemaakt, omdat je niks meer kunt. Ik heb met mijn post op Instagram met 'Thanks corona' alles fout gedaan in de ogen van mensen, maar het was met een goede bedoeling."