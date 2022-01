Operaasje Fryske Flagge: Gary Kooistra socht it aventoer yn Kanada

Gary en Sandy Kooistra groeiden op yn Aldegea (Smellingerlân) as Grietzen en Sippy, mar wenje yntusken al sa'n 40 jier yn Cochrane, yn Kanada.

Fan Spannenburch nei Kanada

"Doe't wy noch net troud wiene hiene wy it der al ris oer dat wy nei Kanada ta woene. Earst diene wy oare dingen. Ik wurke oan de wetterliedingen, op it stasjon by Spannenburch. Mar somtiden sieten je mar wat neat te dwaan om't der net altyd wurk wie. Doe sei myn frou: wêrom geane wy net nei Kanada?", fertelt Gary.

It idee om te emigrearjen wie der dus al lang. It pear frege it oan, mocht by de ambassade komme foar in talittingspetear en net folle letter mochten Gary en Sandy mei harren twa soannen fan 3 en 6 jier al ferhúzje.

"Us âlden fûnen it wol spitich", fertelt Gary. "Myn skoanmem hielendal, want sy wie allinne. Mar sy hat hjir ek west."

Cochrane

De kar foar Kanada kaam net út de loft fallen. "Yn 't foar hiene wy hjir al ris op fakânsje west. En myn suske wenne hjir al yn Kanada, dêr hawwe wy wol west. Wy hawwe de omkriten ferkend en sa kamen wy ek hjir yn Cochrane." Beiden hiene soks fan: as wy ea emigrearje, dan wolle wy nei Cochrane.

Earst wie de húshâlding efkes út fan hûs by de sus fan Gary, mar net al te lang dêrnei koene sy sels in hûs keapje. Ek in baan wie al gau fûn.