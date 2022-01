Minister freget UNESCO advys oer gaswinning Ternaard

Mar der waard ek breder oer it Waad praat. Van der Wal-Zeggelink makke as natuerrminister dúdlik dat sy de natuer as de basis sjocht en dat sy fan doel is dúdliker mei de belanghawwers knopen troch te hakken oer wat der wol en wat der net kin.

VVD-Twadde Keamerlid Harry Bevers is der net gerêst op dat de belangen fan de befolking dêrby goed meinaam wurde en wol 'de vinger aan de pols houden' as it dêr om giet.

Minister Mark Harbers (VVD) fan Ynfrastruktuer en Wettersteat wit ek dat de natuer as haaddoel fêstleit foar de Waadsee, mar siket yn it bredere Waadgebiet wol 'een evenwicht tussen ecologie en economie.' Bevers neamde ûnder oare de jierpelsektor en de farferbining mei It Amelân as foarbylden.

Natuerrjochten

Frank Wassenberg (PvdD) krige de minister fan Natuer mei yn syn oprop om de natuer lykas bedriuwen ek rjochten te jaan. Neffens him binne dêr ek ynternasjonaal foarbylden fan.

Der wurdt no útsocht oft dat ek in opsje is. Op oantrunjen fan Gijs van Dijk (PvdA) wurdt fierder besjoen hoe fier't je krekt komme kinne mei in frijwillige ferkearsbegelieding 'door de Kustwacht of de Brandaris' om de sudlike farrûte boppe de Waadeilannen feiliger te meitsjen.