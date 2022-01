FC Utrecht kaapt Henk Veerman by Hearrenfean wei

De spits hie noch in kontrakt foar 1,5 jier by Hearrenfean. By FC Utrecht tekent hy in kontrakt foar 2,5 jier. Neffens De Telegraaf betellet Utrecht 1 miljoen euro foar Veerman.



De Volendammer kaam yn 2015 nei Hearrenfean en skoarde doe yn trije jier 21 goals. Hy spile twa jier yn Dútslân foar Sankt Pauli en kaam dêrnei werom yn Fryslân. Yn dy oardel jier tiid skoarde hy foar Hearrenfean yn de earedivyzje 21 goals.