IIsklup Eendracht fan Easterlittens bestiet sûnt 1872 en kin syn 150-jierrich jubileum fiere. De klup hat sa'n 200 leden en die in oprop foar foto's. Der kamen in soad reaksjes, dêrom is der in foto-eksposysje opset. De bedoeling is om nei de coronatiid noch in feest te hâlden.