Noch 130.000 minsken wachtsje op útstelde operaasje | RIVM: 1.381 nije besmettingen yn Fryslân

Yn de kulturele sektor is blydskip oer de ferrommingen fan de coronamaatregels dy't premier Rutte en minister Kuipers tiisdeitejûn ôfkundige hawwe, mar it is noch altyd wrakseljen mei de oardelmeterregel.

Direkteur Titia Huisman fan teäter De Koornbeurs yn Frjentsjer is foarsichtich entûsjast. "Wij binne pas echt wer bliid as we gewoan fol en ûnbeheind iepen meie, dat is dúdlik, mar tsien oere is better as acht oere. Dat betsjut dat in oantal foarstellingen wat nei foaren skood wurde moatte, as dat kin, en dat sille we dan ek dwaan."

Lês hjir it folsleine berjocht.