Noch 130.000 minsken wachtsje op útstelde operaasje

Bern fan 0 oant 18 jier hoege net mear yn karantêne as in húsgenoat of ien mei wa't se nau kontakt hân hawwe posityf test is op covid-19. As se sels posityf test binne, moatte se fansels wol yn thúskarantêne, op syn minst sân dagen. Ek by mylde klachten thús bliuwe en in test of in selstest dwaan bliuwt de regel.

Foar bern fan 0-4 jier dy't in húsgenoat hawwe dy't posityf test is op covid-19 en dy't (mylde) klachten hawwe, jildt it advys om te testen. Ek as se yn nau kontakt west hawwe mei ien dy't posityf test is. Alle regels binne nei te lêzen op de site fan de Ryksoerheid.