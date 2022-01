Hoareka en musea sette de doarren wer iepen | Gjin karantêne foar essinsjele wurknimmer

Klups út it betelle fuotbal oerlizze fan 'e moarn oer it beslút fan it kabinet om de stadions wer foar in tredde mei supporters te foljen. Ek fertsjintwurdigers fan de KNVB, Eredivisie CV (ECV) en Coöperatie Eerste Divisie (CED) skowe oan by dy spoedgearkomste.

Taskôgers moatte ferspraat troch it stadion sitte en 1,5 meter ôfstân hâlde. Ek moatte se yn it besit wêze fan in coronatagongsbewiis. Nei 22.00 oere binne der gjin fans mear wolkom. Dat sil gefolgen hawwe foar duels dy 't letter as 20.00 oere úteinsette.

De fuotbalstadions fan klups út de earedivyzje en Keuken Kampioen Divisie binne al sûnt begjin novimber leech, nei oprinnende coronasifers. De profklups rekkenen derop dat se minimaal twa tredde fan de kapasiteit fan harren stadions brûke mochten. Foar in soad profklups is it beslút fan it kabinet om de stadions mar foar in tredde mei taskôgers te foljen hurd oankaam. Se prate oer fiergeande konsekwinsjes foar klups, supporters en sponsors.