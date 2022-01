Coronanijs 26 jannewaris: Optrede foar artysten bliuwt lestich

Algemien direkteur Ard de Graaf fan Cambuur is bot teloarsteld dat de stadions noch altyd net net hielendal fol meie. Mei de nije coronaregels meie net mear as ientredde fan it maksimumtal taskôgers talitten wurde by wedstiden.

De rek is derút, neffens De Graaf. Supporters wolle wer nei de wedstriden. En dat kin yn de feilige bûtenomjouwing fan in fuotbalstadion. Boppedat mist de klup no in soad ynkomsten. Se moatte wol kosten meitsje by beheinde iepenstelling, mar meie minder besikers talitte.

Fieldlab

De Graaf freget him ôf wêrom't se oars meidien hawwe oan de Fieldlab-eksperiminten. It kin feilich, sa hat bliken dien. Finansjeel sjoen kinne wedstriden yn it Cambuurstadion better sûnder publyk spile wurde. As de achterban dat wol, is dat in mooglikheid, seit De Graaf. De kommende tiid is der oerlis.