sc Hearrenfean-direkteur oer krante-advertinsje: "Ik vind het laf"

Tiisdeitejûn waard yn de coronaparsekonferinsje ek bekend dat der wer publyk yn de stadions mei. Mar de stadions meie noch net hielendal iepen. Der mei net mear as in tredde fan it maksimum oantal minsken nei it fuotbalstadion en dêr baalt Roozemond dan wer fan.

Hy seit: "Onbegrijpelijk. We vinden dat we recht hebben op meer. Dat hebben we ook bewezen. Dat we dat kunnen met de fieldlabs en de eerdere ervaringen die we hebben. Voor de club is het heel jammer, omdat het financieel een hele slecht oplossing is. Je hebt cru gezegd maar een derde van de opbrengst, maar wel de volledige kosten. Gooi het dan in ieder geval voor twee derde open met een opening voor een vol stadion. We hopen dat het snel beter wordt."