Noardlike barometer: Friezen noch gelokkich, mar ekonomysk kin it better

De barometer presintearret foar it tredde jier ekonomyske sifers en trends. Noard-Nederlân wurdt ferlike mei de rest fan it lân en binnen it noarden mei Drinte en Grinslân. It is in oanfolling op besteande rapporten en beliedsynformaasje lykas de Staat fan Fryslân oer in soad ferskillende tema's.