Kabinet ferrommet coronaregels: "We zoeken de grenzen van het mogelijke op"

De minister-presidint docht in berop op eltsenien. "Het begint met naleving van de regels, dat doen we allemaal zelf."

Basisregels

Minister Ernst Kuipers wiisde dêr yn de parsekonferinsje ek op. "Het is en blijft belangrijk om je te laten vaccineren en de boost te halen. Minstens zo belangrijk zijn de leefregels. Ze zijn belangrijker dan ooit tevoren bij de huidige, hoge besmettingscijfers. We doen dit met z'n allen, gezamenlijk."

Fierder as it OMT

Nettsjinsteande it advys fan it Outbreak Management Team om in slutingstiid fan 20.00 oere oan te hâlden, hat it kabinet foar 22.00 oere keazen. "We gaan na lang wikken en wegen iets verder en kiezen voor een algemene sluitingstijd van 22.00 uur. Daar kiezen we voor om zo min mogelijk uitzonderingen te hebben."