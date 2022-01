Ferry de Haan oer ûntslach Jansen: "Er was heel veel negativiteit"

De opfolging fan Jansen leit noch iepen, seit De Haan. Dat der neffens oare media al kontakt west hat mei Mitchell van der Gaag is neffens de technysk manager ûnsin.

"We hebben we drie opties: in deze setting doorgaan, iemand erbij zetten of gelijk een langetermijnoplossing zoeken. Daar zullen wij ons de komende dagen meer dan druk mee gaan houden." Dat lêste hat wol de foarkar fan de kluplieding, mar liket op dit stuit op de koarte termyn it minst realistysk.

Sfear

Tiisdeitemiddei stie foar it earst de training ûnder lieding fan de eardere assistint-trainers Ole Tobiasen en Peter Reekers. Yn in aparte sfear: "Dat drukt dan toch wel op de hele groep. Je krijgt weer met andere gezichten nu te maken. Dat gebeurt gelukkig niet zo heel vaak, maar het is wel harstikke gek. Eigenlijk niet te beschrijven hoe dat precies voelt", seit doelman Mous.

Neffens him libbet de spilersgroep mei mei Jansen. "Johnny is een echte clubman. Hij zit al 22 jaar bij de club, dus dat is voor hem gewoon hartstikke lastig. Het is nooit leuk en dat gun je hem ook helemaal niet. Maar het hoort bij de voetbalwereld; je weet dat het kan gebeuren."