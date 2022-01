Blydskip, mar ek ûnwissens oer de ferrommingen

Direkteur Gerrit Andringa fan de protestants-kristlike basisskoalle De Voorde yn Drachten hat dêr ek noed oer. "Waar ik bang voor ben, is dat het wel eens een omgekeerd effect kan hebben."

No't de klasse by mear as trije besmettingen net mear hielendal nei hûs stjoerd wurde hoecht, sil it firus by in soad besmettingen ek ris by de dosint útkomme, tinkt Andringa. De soargen libje ek ûnder it personiel, fertelt er. "Dat merk je, dat mensen zich daar druk om maken. Het zal niet altijd hun deur voorbij gaan."

Andringa hat it leafst dat bern gewoan nei skoalle kinne, mar hy seit dat it no wolris in kwestje fan of online, of hielendal gjin ûnderwiis wurde kin. "Invallers heb ik niet, ziek is ziek. Het effect zou wel eens kunnen zijn dat veel meer groepen thuis komen te zitten."