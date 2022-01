Michelle de Jong: "Naar de Spelen met mijn zus, dat is geweldig"

Wat is dyn earste oantinken oan de Olympyske Spelen?

"In 2014 mocht ik mee met Antoinette, naar Sotsji. Toen was ik samen met mijn ouders gaan kijken. We hebben er een mooie trip van gemaakt. Ik was op dat moment geblesseerd en 14 jaar oud. Ik had heel lang last gehad van mijn knieën. Maar toen was ik daar en toen dacht ik: dat wil ik later ook. En het liefst met Antoinette samen. Nu komt die droom uit, ook nog samen met mijn zus, dus dat is supermooi. En ook nog met Femke Kok, mijn teamgenootje."

Antoinette wie doe 18 jier en waard sânde op de 3.000 meter. Wat witst dêr noch fan?

"Het was best wel een beetje beladen. Aan de ene kant supermooi dat je er op zo'n jonge leeftijd al staat. Maar ik weet dat ze meer had gewild. Ze wist ook dat er meer in zat. Toen zag ik haar zo balen. Maar ik dacht ook: waardeer ook dat je er überhaupt al staat. Je maakt alles mee. Op de Spelen daarna pakte ze twee medailles. Nu weet ik dat ze voor goud kan gaan."

Wie 2014 dan ek dyn earste oantinken oan de Spelen?

"Ik kan me niet een specifieke Olympische Spelen herinneren. Maar wel alle World Cups. Die vond ik altijd leuk om te kijken. Als de winter afgelopen was en er waren geen wedstrijden meer op tv, was ik chagrijnig. Dan zei ik: wat is dit nou? Ik wil schaatsen kijken. Daar is alles wel zo'n beetje mee begonnen. Antoinette heeft dat in gang gezet. En ik dacht: daar wil ik achteraan."

Witst dan neat mear fan Vancouver?

"Nee, maar ik vind het altijd wel heel leuk om die wedstrijden terug te kijken. Ireen Wüst heeft het daar natuurlijk ook erg goed gedaan. Die gaat nu ook mee. Dus daar kunnen we veel van leren."